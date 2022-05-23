«Гуд бай, McDonald’s». Демонтаж вывески ресторана в Химках сняли на видео

В Химках демонтировали старую вывеску одного из ресторанов быстрого питания McDonald’s. Работы снял на видео проезжавший мимо водитель.

На кадрах записи видно, что рядом с вывеской работает кран, специалисты снимают фирменную желтую букву «М».

Сегодня стало известно, что McDonald’s продолжит работать в России под названием Мс. Об этом рассказал источник газеты «Известия». По его словам, меню тоже будет максимально похоже на классический ассортимент блюд McDonald’s.

Источник издания отметил, что по условиям сделки к франчайзи-партнеру сети перешло около 600 ресторанов McDonald’s. При этом американская компания может вернуться на российский рынок.

Под брендом Мс рестораны сети могут начать работать уже в конце июня — начале июля. Сотрудникам сохранили рабочие места, большинство поставщиков будут прежними.