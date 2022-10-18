Губерниев отреагировал на попадание в санкционный список Канады | 360°

Общество 18 октября 2022, 01:09 Губерниев отреагировал на попадание в санкционный список Канады Комментатор Губерниев назвал попадание в санкционный список Канады уроком для себя

Читать 360tv в

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «недостаточно любил» Канаду, если его внесли в санкционный список. Он пообещал по этому вопросу обратиться за помощью к генсеку ООН. Его слова привело РИА «Новости».

Несколько российских журналистов и медиаперсон попали в санкционный список — среди них оказались Дмитрий Губерниев, Наиля Аскер-заде, Тина Канделаки, Мария Ситтель и другие.

Реклама

«Это мне большим послужит уроком, потому что я очень люблю Канаду, всегда с удовольствием туда приезжал и, видимо, я недостаточно поддерживал канадский спорт», — отреагировал Губерниев.

Реклама

По словам комментатора, он всегда поддерживал биатлон Канады, болел за сестер Кроуфорд. Однако канадцам этого показалось «недостаточно», они просто «обиделись».

Он выразил надежду, что канадские власти признают свою ошибку и исключат его фамилию из списка. В противном случае Губерниев готов жаловаться на это «безжалостное решение» Антониу Гуттеришу.

Ранее западные СМИ признали неэффективность санкций в отношении России. Оказалось, что они играют на руку стране, развивающей собственное производство товаров, которые раньше ввозились из-за границы.