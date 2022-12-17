Общество 17 декабря 2022, 20:06 Губернаторы попросили Путина взять под госконтроль экспорт зерна Глава Кубани Кондратьев попросил ограничить долю иностранных трейдеров в АПК РИА «Новости»

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Взять под государственный контроль экспорт зерна из РФ попросили президента Владимира Путина руководители тех регионов. К инициативе подключились глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщил в своем Telegram-канале Кондратьев, он с коллегами также просит ограничить долю иностранных трейдеров на предприятиях АПК и перенести компании из иностранных юрисдикций в российскую.

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По словам Кондратьева, трейдеры покупают зерно по той цене, по которой считают нужным. Он заявил, что зарубежные компании выкачивают пшеницу по «теневым звеньям цепи», а затем продают в страны Африки и Азии.

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«Мы обратились к президенту, чтобы прекратить эту теневую составляющую экспорта пшеницы и кубанской, и в целом российской пшеницы», — сказал Кондратьев.

Аграрии в этом сезоне собрали рекордный урожай зерна. Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что это поможет России увеличить объемы поставок за границу. Его слова привело ИА Nation News. По его мнению, российская продукция должна быть востребована в разных странах из-за неурожая на фоне засухи и неуверенностью в продовольственной безопасности из-за нехватки удобрений.