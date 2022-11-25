Общество 25 ноября 2022, 16:15 Губернаторы Кемеровской и Челябинской областей будут сотрудничать в вопросах патриотического воспитания молодежи

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Главы двух регионов начнут плодотворное сотрудничество для воспитания у молодежи патриотизма. Об этом сообщил сайт «Полит74.RU».

Алексей Текслер и Сергей Цивилев усилят сотрудничество регионов не только в экономических вопросах, но и в вопросах исторической памяти - будет продолжена работа по увековечиванию героев и патриотическому воспитанию.

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Как сообщили Nation News, молодежь двух областей также изучит биографии местных героев.

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