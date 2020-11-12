Губернаторам поручили вводить при необходимости новые ограничения из-за коронавируса

Правительство поручило главам регионов вводить новые ограничения из-за коронавируса. В то же время меры не должны приводить к негативным экономическим последствиям.

О первых результатах работы нужно доложить в Роспотребнадзор до 16 ноября. Об этом говорится на сайте Кабмина РФ. В свою очередь, Мишустин обязал Роспотребнадзор каждый день докладывать о принимаемых регионами мерах по борьбе с COVID-19. Ведомство до 13 ноября должно изменить санитарные правила. Охват тестирования на коронавирус будет расширен. Роспотребнадзор обязали каждый день рассылать регионам прогноз заболеваемости коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. В последние дни в стране ежедневно фиксируют по 19-20 тысяч новых случаев. Новые ограничения вводят Москва и Санкт-Петербург.

В российской столице запретят ресторанам, барам и кафе работать с 23:00 до 06:00. Спектакли, киносеансы, концерты разрешено проводить в зале, где находятся не более 25% зрителей. В Петербурге заполняемость должна быть не больше 50%. Временно запрещены работа различных кружков и секций, проведение массовых мероприятий. Ограничения в обоих городах вступят в силу в ближайшие дни и будут действовать до 15 января 2021 года.