Проект Минтруда, который предполагает внесение поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», должен быть рассмотрен на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в четверг.

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На сегодняшний день главы субъектов могут регулировать численность гастарбайтеров в регионе, меняя стоимость патента, или же запрещать нанимать их компаниям с определенным видом деятельности. Остальные вопросы курирует федеральный центр.

Предложенные изменения предполагают наделение региональных властей новыми правами. В частности, губернаторам хотят разрешить утверждать списки запрещенных профессий для работы по патенту. Также законопроект предлагает дать им право устанавливать лимит на количество выдаваемых патентов.

Пока же в некоторых субъектах России доля мигрантов среди трудящихся довольно велика: например, в Магаданской области они составляют 11,4% от всех работников.