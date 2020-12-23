Губернатора Владимирской области раскритиковали за выплату детям войны

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что к 9 Мая детям войны выплатят по 1040 рублей. Такую сумму раскритиковали пользователи соцсетей. Жители назвали ее издевательством и насмешкой.

«В 2021 году дети войны в нашем регионе получат к празднику 9 Мая выплаты в размере 1040 рублей (40 рублей — индексация). Выплаты устанавливаются на год исходя из возможностей регионального бюджета. Очень важно, что, несмотря на непростой период, мы смогли их сохранить», — написал Сипягин в соцсети.

По словам губернатора, власти надеются на то, что в будущем будет возможность не просто гарантировать выплаты, но и увеличить их размер. Под постом главы региона сразу же собрались комментаторы, обрушившиеся на него с возмущением.

«Позорный пост, звучит как издевательство и насмешка», — заявил один из мужчин.

«Невиданная щедрость! Молчали бы лучше и не позорились!» — поддержала другая пользовательница.

«На салюты тратят больше, чем выплаты подкинут. Ну теперь наши бабушки и дедушки шиканут», — отметили под сообщением губернатора.

С маленьким размером выплат согласилась пресс-секретарь владимирского губернатора Ольга Петрова. При этом она отметила, что далеко не во всех регионах есть материальная помощь детям войны, пишет издание «Подъем».

«Выплата единовременная к празднику. Действительно, ее размер невелик, но подчеркну, что Владимирская область — один из ограниченного круга субъектов, где статус детей войны признан и в принципе есть какие-либо выплаты этой категории граждан», — заключила Петрова.