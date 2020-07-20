Губернатора Хабаровского края выберут в 2021 году

«С учетом сроков, установленных законом, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в следующем году совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва», — заявил Шевченко.

При этом он уточнил, что единый день голосования в следующем году пройдет 19 сентября.

Согласно действующему законодательству, решение о назначении выборов губернаторов должны принять не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до проведения голосования.

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Должность временно исполняющего обязанности главы региона президент предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву. После его согласия Путин подписал соответствующий указ.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в рамках расследования уголовного дела в отношении преступной группировки, которая убивала и преследовала региональных предпринимателей в 2004–2005 годах. Бывшего руководителя региона этапировали в Москву, где предъявили обвинения в организации убийств и нападений. Своей вины Фургал не признал. Суд арестовал обвиняемого на два месяца.

Следователи заявили, что у них есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на Александра Смольского. Все нападения и конфликты были связаны с коммерческими интересами Фургала.