Губернатор Забайкалья Осипов попал в больницу с ковидом

COVID-19 выявили у губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Сначала он ушел в самоизоляцию, но медики настояли на том, что надо ложиться в больницу.

«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов направлен на лечение в моностационар Первой городской клинической больницы Читы. Состояние руководителя региона оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении на официальном портале Забайкалья.

Он почувствовал себя плохо на новогодних праздниках. Осипов сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Губернатор сначала ушел в изоляцию, но по настоянию врачей в понедельник, 4 января, он лег в больницу.

Осипов остается на связи с коллегами. На время лечения губернатора исполнять его обязанности временно будет первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер, пишет «Газета.ru».