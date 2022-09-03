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Губернатор Забайкалья извинился перед родителями за выданные детям грамоты с гербом Украины

Губернатор Забайкалья Осипов извинился за выданные детям грамоты с гербом Украины

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Воспитанникам детского сада в Чите вручили грамоты с гербом Украины. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился за это перед родителями детей. Все возмущения он назвал справедливыми, а случай — кощунственным.

«Эта ситуация абсолютно нетерпимая. Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас два года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», — написал глава региона во «ВКонтакте».

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Он добавил, что власти города уже провели проверки. По словам Осипова, грамоты с украинской символикой выдали из-за безответственных ошибок.

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«И это не освобождает никого, в том числе и меня, от ответственности. Создавшие эту ситуацию лица — заведующая детским садом и воспитатель, — уволены», — заключил губернатор.

Ранее об увольнении педагога и руководителя детсада заявила пресс-служба Минобрнауки Забайкальского края. Грамоты с гербом Украины вручили воспитанникам детского сада № 73 за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето — 2022».

Детские сады

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