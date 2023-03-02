Общество 02 марта 2023, 21:30 Губернатор Воронежской области подписал указ о запрете беспилотников Глава Воронежской области подписал указ о запрете полетов БПЛА гражданского назначения РИА «Новости»

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о запрете полетов беспилотников гражданского назначения. Предписание будет действовать до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования, говорится в документе.

«Решением заседания оперативного штаба Воронежской области <…> в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Воронежской области постановляю: ввести ограничения в виде запрета использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Воронежской области», — сказано в указе.

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Исключения составят дроны, которые используются органами власти, предприятиями ТЭК и коммунального комплекса.

Режим среднего уровня реагирования ввели в регионе 19 октября 2022 года. Решение о запрете полетов беспилотников в Воронежской области уже транслировалось местными властями 20 января.

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