Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о нюансах кредитных каникул для мобилизованных | 360°

Общество 06 октября 2022, 08:40 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о нюансах кредитных каникул для мобилизованных А. Чернов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита в мобилизационный пункт Старица рассказал о нюансах кредитных каникул для призывников. Встреча транслировалась в эфире радио Sputnik.

Сергей, призванный в рамках частичной мобилизации, попросил уточнить, необходимо ли взявшим кредитные каникулы платить проценты.

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«Кредитные каникулы, получается, только замораживают счет, а проценты ты в любом случае должен выплачивать. Вот как тогда?» — спросил он.

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Губернатор ответил, что в Госдуме продолжают рассматривать все инициативы по кредитным каникулам: кому их предоставлять и в каком размере. Но абсолютно точно на покрытие процентов по кредиту можно направить деньги из выплат, которые полагаются каждому мобилизованному.

«Там везде есть много деталей, в них уже будут разбираться. Будем информировать вашу семью. Но что касается выплат, которые мы обеспечиваем, — их также можно направлять на все то, что является самым важным для семьи. Если это проценты, значит, проценты. Если это какие-то другие необходимые затраты, тоже можно», — сказал Воробьев.

Он отдельно подчеркнул, что никаких ограничений по использованию выплат нет.

Губернатор также заявил, что в мобилизационном пункте скоро начнет работу бесплатный нотариус.

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