29 марта 2024, 16:46
Губернатор Волгоградской области Бочаров объявил о начале реконструкции ЦУМа в Волгограде
Специалисты приступили к работам по реконструкции здания ЦУМа в Волгограде. Там планируют организовать современный художественный центр. Об этом рассказал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на заявление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
«Сегодня у ЦУМа <…> начинается новый, поворотный этап его истории», — отметил глава региона.
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Как сообщил RT, на трех этажах строения разместят около 14 тысяч предметов искусства. В выставочных залах будут экспонироваться лучшие музеи.
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