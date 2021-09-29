Губернатор Владимирской области покинет пост и перейдет работать в Госдуму

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин снимет полномочия главы региона и перейдет на работу в Госдуму. Об этом сообщили в администрации области.

На прошедших выборах Сипягин входил в федеральную часть партийного списка ЛДПР. В администрации уточнили, что указ о сложении полномочий политик подпишет в ближайшее время, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, сам Сипягин заявил, что решил покинуть эту должность, потому что претворять в жизнь уже начатые проекты проще на более высоких позициях.

В списке получающих мандаты депутатов Госдумы VIII созыва Сипягин занимает пятую строчку, уточнила газета «Известия» со ссылкой на материалы ЦИК России.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов подтвердил изданию, что Сипягин уходит в Госдуму. По его словам, в партии пока не обсуждали вопрос о возможном выдвижении своего кандидата во Владимирской области на пост главы региона.