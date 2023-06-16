Общество 16 июня 2023, 19:37 Губернатор Тульской области Дюмин: мы будем сотрудничать с Ленобластью в культурных, спортивных и туристических проектах

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Тульская и Ленинградская области усилят сотрудничество сразу в нескольких сферах. Об этом стало известно «Тульской службе новостей» после подписания губернаторами регионов соответствующего соглашения на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сотрудничество будет развиваться в торгово-экономической, социальной, культурной и гуманитарной сферах.

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«Нам тоже есть, чем поделиться. Мы будем сотрудничать в проектах, связанных с культурной, спортом, туризмом и других направлениях», — отметил он в разговоре с журналистами.