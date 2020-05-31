Губернатор Свердловской области ответил пригрозившей ему судом женщине

Жительница Свердловской области пригрозила иском главе региона Евгению Куйвашеву. Губернатор публично ответил ей.

Местная жительница пригрозила Куйвашеву судом из-за того, что, в связи с введенными в регионе ограничениями, частные клиники не могут принять ее больного ребенка, у которого с 12 лет прогрессирующая катаракта.

Глава региона объчснил, что требования особого режима, в том числе ограничения на плановую помощь, связаны с желанием обезопасить всех жителей области от коронавирусной инфекции, в том числе и детей. При этом Куйвашев уточнил, что если больному требуется экстренная или неотложная помощь, то в больницу вызывается специальная бригада.

«„Микрохирургия глаза“ хоть и является частной медицинской организацией, тоже строго придерживается санитарно-эпидемических требований на период пандемии. <…> Стоит обратиться в клинику, и если врачи увидят угрозу, они обязательно окажут вам помощь», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте. Он также выразил надежду на скорое возобновление повсеместных плановых приемов.