Губернатор Свердловской области заступился за проспавшего 1 сентября учителя из Нижнего Тагила

В школе Нижнего Тагила родителей второклассников разгневал молодой учитель, который проспал 1 сентября. Молодой человек признался, что всю ночь готовился к урокам и в итоге проспал. За педагога заступился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, Александр Алексеев только в этом году окончил педагогический колледж. Это его первый рабочий год, да еще и с классным руководством.

«Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет, хоть с классного руководства его и сняли», — написал Куйвашев у себя в Instagram.

Он напомнил, что в прошлом учебном году дети учились дистанционно, всем было непросто, а теперь все возвращаются к нормальной жизни. И это бывает сложно не только детям и родителям, но и педагогам. По его мнению, людям нужно помнить об этом и быть добрее друг к другу.

«Все мы просыпали, да и я просыпал и школу, и институт, и на работу пару раз опаздывал. Уверен, ученики Александра уже через год с улыбкой вспомнят этот день знаний. А для учителя это тоже урок и ценный опыт», — заключил губернатор.

Скриншот переписки проспавшего учителя с раздосадованными родителями появился в Сети 1 сентября. Алексеев написал, что произошла нелепая ситуация.

«Я не пришел по той причине, что не слышал ни одного будильника и ваших звонков. Извините, пожалуйста, я обещаю наверстать это упущение», — пообещал молодой человек.

В ответ один из участников родительского чата написал: «В армию бы вам». Кто-то заметил, что взрослые его простят, но вот детям причину отсутствия сообщать не надо.

«А то они решат, что и им можно проспать и ничего страшного», — пояснил автор сообщения.