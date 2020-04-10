Губернатор Свердловской области в девятый раз поменял ограничения из-за коронавируса

Это уже девятый раз. Теперь разрешена работа заводов, открыты магазины, детские сады и салоны красоты. Однако в последних разрешено только стричься.

Копию указа Куйвашев выложил в своем Instagram.

«Надеюсь, вы меня поймете. И введение ограничительных мер, и разрешение предприятиям работать — очень сложные решения. Каждый день я пытаюсь найти баланс, чтобы дать возможность вам зарабатывать на жизнь и при этом не подвергать вас же повышенной опасности», — написал он в тексте поста.

Ранее стало известно, что в Свердловской области семья с тремя детьми решила пересидеть в лесу во время эпидемии коронавируса. По данным правоохранителей, они запаслись продуктами и поддерживали связь с близкими с помощью телефона. Сотрудники полиции вернули семейство в поселок и отправили на медицинский осмотр. Оказалось, что одного из детей укусил клещ, но в целом все чувствуют себя хорошо.