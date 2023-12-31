Общество 31 декабря 2023, 21:47 Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из дома в новогоднюю ночь Freepik

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Жителям Севастополя лучше не выходить из дома в новогоднюю ночь без лишней необходимости. Об этом глава региона Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские боевики могут попытаться подстроить разные провокации, в том числе информационные.

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«У нас уже второй год нет массовых мероприятий и гуляний в связи с „желтым“ режимом опасности. Но в эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах», — сказал Развожаев.

По словам главы региона, в городе запретили использовать пиротехнику кроме хлопушек, фонтанов холодного огня и бенгальских огней. В случае несоблюдения установленных правил нарушитель понесет административную ответственность.

Губернатор призвал не забывать, что хлопки и взрывы могут напугать население. Также нарушение запрета осложняет работу ПВО и Черноморского флота.

Ранее глава Коломны Александр Гречищев заявил, что в регионе запретили ночные гуляния в связи с ударами по Белгороду. Он призвал население оставаться в праздник дома, с родными и близкими. По словам градоначальника, люди снова будут громко отмечать Новый год, но после победы.