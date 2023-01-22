Общество 22 января 2023, 21:28 Губернатор Севастополя призвал объяснять школьникам произведения Солженицына Губернатор Севастополя Развожаев: книги Солженицына нужно объяснять школьникам Pxhere

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Произведения Александра Солженицына не нужно исключать из школьной программы, вместо этого надо работать над качеством преподавания, объясняя и обсуждая со школьниками смысл его книг. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комиссии Госсовета России по образованию, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Считаю, что важнее обсуждать не вопрос исключения книг Солженицына из школьной программы, а вопросы качества преподавания, необходимости четкого изложения контекста, приведения объективных исторических фактов, обсуждения этого со школьниками, объяснения того, о чем писал Солженицын и какие уроки из этого необходимо извлечь», — поделился своим мнением Развожаев.

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Главная задача образования, по мнению губернатора Севастополя, заключается в том, чтобы научить ребенка мыслить критически. Он заметил, что детям никто не объяснит то, что не будет преподаваться в школе.

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«А значит, рано или поздно человек сам доберется до этого „запретного плода“, и какие выводы будут сделаны или навязаны „помощниками“ из интернета — вполне очевидно», — добавил Развожаев, отметив при этом, что «мы все это уже проходили».

Ранее о том, что литературные произведения, которые не прошли «испытания временем», нужно убрать из школьной программы, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин. В частности, он упомянул произведение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

Позже глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова уточнила, что этот роман не собираются исключать из школьной программы по литературе.