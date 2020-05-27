    27 мая 2020, 11:43

    Губернатор Санкт-Петербурга принес букет роз к могиле Петра I

    Ольга Ситникова

    Санкт-Петербургу исполнилось 317 лет. Губернатор города Александр Беглов посетил могилу императора Петра I, который основал Северную столицу в 1703 году. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    Император захоронен в соборе Петропавловской крепости. Именно туда Белгов пришел с букетом роз.

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