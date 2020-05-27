Губернатор Санкт-Петербурга принес букет роз к могиле Петра I

Император захоронен в соборе Петропавловской крепости. Именно туда Белгов пришел с букетом роз.

В честь праздника с Нарышкина бастиона крепости дадут традиционный пушечный выстрел. В этом году залп произведут пять руководителей местных клиник. Они и другие медицинские сотрудники сейчас борются с коронавирусной инфекцией.

Факелы Ростральных колонн будут гореть до конца дня.