Губернатор Санкт-Петербурга принес букет роз к могиле Петра I
Санкт-Петербургу исполнилось 317 лет. Губернатор города Александр Беглов посетил могилу императора Петра I, который основал Северную столицу в 1703 году. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Император захоронен в соборе Петропавловской крепости. Именно туда Белгов пришел с букетом роз.
В честь праздника с Нарышкина бастиона крепости дадут традиционный пушечный выстрел. В этом году залп произведут пять руководителей местных клиник. Они и другие медицинские сотрудники сейчас борются с коронавирусной инфекцией.
Факелы Ростральных колонн будут гореть до конца дня.