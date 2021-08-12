Губернатор Самарской области поручил отремонтировать Заводское шоссе

Губернатор Самарской области Азаров поручил отремонтировать Заводское шоссе. Сделать это необходимо не позже ноября. На данный момент строители завершили 80% работ. Об этом сообщил «Царьград».

Ремонт шоссе начался еще в 2019 году. Планировалось завершить работы к 2020-му году, однако сделать это не получилось. В ходе работ было обнаружено 40 неучтенных силовых кабелей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел проверку выполнения работ. На данный момент отремонтировали три километра дороги. Осталось отремонтировать около 750 метров.