Общество 12 сентября 2023, 17:23 Губернатор Сахалинской области Лимаренко: число гостиничных номеров в регионе увеличится вдвое к 2026 году

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В Сахалинской области в два раза увеличится количество гостиничных номеров в ближайшие три года. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко сайту kp.ru.

По словам губернатора области, размещение в номерах сможет полностью удовлетворить запросы самых требовательных путешественников. Также в ближайшие годы в регионе в оздоровительных целях появятся бюветы, где люди смогут пить лечебную воду «Сахалин-17».

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Лимаренко отметил, что туристический поток в Сахалинскую область вырос на 30% за год.