Губернатор Сахалина рассказал о планах по развитию Корсакова

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обсудил с «ФедералПресс» планы по развитию города Корсаков, который назначили основным портом для Северного морского пути.

По словам Лимаренко, на территории Корсаковского порта намерены разместить многофункциональный хаб, который включит в себя комплекс грузовых и грузопассажирских терминалов. Глава региона подчеркнул, что это позволит интегрировать объект в международную глобальную транспортно-логистическую структуру.

«Развитие и реконструкция порта — драйвер грядущих изменений в жизни всего города. Мы хотим сделать Корсаков самодостаточным экономическим кластером, точкой притяжения для высококлассных специалистов. И для этого намерены создать новый макрокрайон — так называемый „Экополис“», — обратил внимание собеседник издания.

Он выразил уверенность, что создание нового макрорайона обеспечит городу ускоренное развитие и вдохнет в него новую жизнь.