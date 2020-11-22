Губернатор Ростовской области заявил о карантине для приезжих. А потом опроверг свои слова

Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова опровергла информацию о введении карантина для всех приезжающих в регион. Ранее об этом заявил сам глава субъекта Василий Голубев.

По ее словам, обязательную самоизоляцию для приезжих вводить не планируется. Она также уточнила, что речь шла не о всех гражданах, а только об учете трудовых мигрантов, возвращающихся с трудовых вахт, передает РИА «Новости».

Голубев заявил сегодня, что новое правило должны соблюдать иностранцы и соотечественники. Самоизоляция будет действовать, пока не придут результаты тестирования. Особенно власти были обеспокоены вахтовиками, которые могут привезти с собой новый вирус.

«Главы некоторых районов мне докладывали, что у них стопроцентная договоренность о том, что они (приезжие — прим. ред.) определенный промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты. Это нужно делать», — сообщил губернатор.

По данным оперштаба на 22 ноября, в Ростовской области за последние сутки выявили 313 новых случаев COVID-19, выздоровели за этот период 275 человек, умерли — 13.