Общество 19 декабря 2023, 11:47 Губернатор Ростовской области пообещал помогать семье погибшего в Марьинке бойца Губернатор Голубев поручил оказать помощь семье погибшего участника СВО Рудакова РИА «Новости»

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил связаться с семьей погибшего в Марьинке участника спецоперации Романа Рудакова и оказать его родным всю необходимую помощь. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Голубева, 18 декабря семью героя навестили глава администрации Батайска и представители Минобороны. Брату погибшего бойца уже оказывают необходимую помощь, отметил губернатор.

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«Обязательно побываю у мамы Романа — Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать», — заверил глава Ростовской области.

Перед гибелью Роман Рудаков успел оставить на стене дома в Марьинке надпись с просьбой позаботиться о его матери, брате и сестре. Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю волю военнослужащего.

После гибели Рудакова его родным начали поступать угрозы. В главном управлении МВД России по Ростовской области сообщили, что семье бойца могли угрожать с Украины.