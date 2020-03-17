Губернатор Псковской области проверился на коронавирус и ушел на карантин

«К сожалению, почувствовал признаки ОРВИ. Пока все говорит о том, что это легкая форма обычной простуды. Тем не менее считаю необходимым перестраховаться. В Псковской области нет подтвержденных случаев COVID-19, и мы будем делать все возможное, чтобы этот статус не менялся. Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине», — указал губернатор.

Сейчас в Псковской области на самом деле нет диагностированных зараженных коронавирусом — врачи только наблюдают за несколькими людьми, которые недавно вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Сейчас Ведерников работает из дома, чтобы не подвергать опасности своих коллег. «Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права. В средствах связи не ограничен, график работы не меняется. Все вопросы отрабатываем в обычном ритме и режиме. Скоро буду», — указал чиновник.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о приостановке работы всех государственных учреждений культуры.