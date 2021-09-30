Губернатор Псковской области допустил введение локдауна в ближайшие недели

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса допустил введение локдауна. Несмотря на статистику, региональные власти постараются этого не делать. О выступлении Ведерникова написало РИА «Новости».

Во время заседания оперативного штаба Михаил Ведерников сообщил, что с 4 октября и до конца недели отменяются все массовые спортивные мероприятия.

«Чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун — а это может произойти уже через две-три недели, — в ближайшие десять дней мы должны сделать все возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции», — заявил губернатор.

Также принято решение о переводе с понедельника на дистанционное обучение учащихся школ и колледжей в тех районах области, где количество заражающихся превышает средний показатель по Псковской области.

Заболеваемость на территории региона растет большими темпами — около 30% за прошлую неделю, сообщил сайт администрации Псковской области. Михаил Ведерников отметил, что возросшая динамика в области и по всей России свидетельствует о том, что началась четвертая волна коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что вводить локдаун на территории страны не планируется.