Губернатор Приморья без предупреждения приехал с проверкой на стройку, но его встретил пьяный сторож

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время проверки строительства школы в селе Волчанец на объекте нашел только сильно пьяного охранника, а строителей не было. Встречу губернатор снял на камеру.

Охранник долго открывал губернатору ворота. При этом он рассказал, что строители работают, а у него законный выходной. Видео Олег Кожемяко выложил в социальных сетях.

При осмотре объекта губернатор не увидел на стройплощадке больше никого, строителей не было.

Олег Кожемяко к видео написал комментарий о том, что договор с генподрядчиком они решили расторгнуть, а также укажут ее как недобросовестного исполнителя.

«Решил заехать без предупреждения, проверить, как идут работы на объекте, где подрядчик затягивает сроки сдачи. В 18:30 на стройке никого, кроме сторожа. Мы неоднократно предупреждали строительную компанию, требовали усилить темпы работ, но результата, как видите, нет. Будем расставаться с такими подрядчиками», — написал он во «ВКонтакте».