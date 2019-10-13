Губернатор Приангарья пообещал отдать на благотворительность внезапно выросший оклад

Как объяснил губернатор, от его размера заработной платы зависит уровень зарплаты госслужащих всех органов государственной власти Иркутской области. Тем временем уровень окладов чиновников оставался неизменным 2012 года. Правда, его дважды проиндексировали, скорректировав в соответствии с уровнем инфляции.

Сейчас, когда финансовая ситуация в регионе заметно улучшилась, можно и оклады поднять. Хотя еще четыре года назад в казне Иркутской области не хватало пяти миллиардов рублей.

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В области была тяжелая финансовая ситуация. Были огромные государственные долги. Тогда Левченко пошел на непопулярные меры и снизил себе и другим чиновникам оклады на 10%. За эти годы в области провели серьезную работу, бюджет региона вырос с 97 миллиардов до 213.

По словам губернатора, он и так часть зарплаты отдает на благотворительность. Теперь, когда оклады будут повышены, на добрые дела будет направлена увеличившаяся часть зарплаты.

«Что касается меня, то я давно уже часть зарплаты отдаю в благотворительный фонд, который помогает в том числе и жителям подтопленных территорий. Я поступлю также и этой частью заработной платы», — подтвердил Левченко.