Губернатор Приамурья Василий Орлов заболел COVID-19

«Должен вам сообщить — у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно. Берегите себя и будьте здоровы!» — написал Орлов.

За время пандемии болезнь выявили у более 20 российских губернаторов. В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Владимирской области Владимир Сипягин и врио главы Дагестана Сергей Меликов.

С марта в Амурской области выявили 12 284 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом в регионе умерли 98 человек. Эпидемическая ситуация ухудшилась в сентябре. Число ежесуточно выявляемых случаев болезни начало резко расти. Специалисты уверены, что ситуацию изменит массовая вакцинация. Россиянам будут делать прививки бесплатно. Во всех регионах откроют пункты по вакцинации от коронавируса.

Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что пандемия отступит через год.