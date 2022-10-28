Губернатор показал ремонт поврежденного из-за обстрела ВСУ дома в Белгороде | 360°

Общество 28 октября 2022, 19:28 Губернатор показал ремонт поврежденного из-за обстрела ВСУ дома в Белгороде Губернатор Гладков проверил ремонт поврежденного из-за обстрела ВСУ дома в Белгороде

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход ремонтных работ в поврежденном в результате обстрела ВСУ доме на улице Губкина. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что приоритет при реконструкции — безопасность выполнения работ.

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«Самое главное, чтобы соблюдались меры предосторожности, потому что строительные работы все еще идут, в том числе и вокруг дома. Задача управляющей компании — проинструктировать жильцов. А задача строительной компании — очень аккуратно выполнять свои работы», — рассказал Гладков.

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Губернатор отметил, что основные конструкции, которые были повреждены, уже демонтированы. Кроме того, на завершающей стадии демонтаж внутренних перекрытий пострадавших квартир. Временно открыт второй вход в дом через действующий магазин. К концу следующей недели жильцы смогут пользоваться основным входом.

Следующий этап ремонта — восстановление двух квартир. Жильцы одной из них живут в гостинице, у второй семьи есть другое место для проживания.

«В целом все работы в доме мы планируем завершить 1 февраля. <…> Все должно быть супернадежно, чтобы люди продолжали жить спокойно», — заключил Гладков.

ВСУ обстреляли Белгород 13 октября. Один из домов оказался серьезно поврежден. Кадры того, как ракета попала в здание, оказались в распоряжении «360».