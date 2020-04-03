Губернатор Подмосковья рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом в регионе

В инфекционных койках в Подмосковье сейчас находятся 83 пациента. Четверо больных в тяжелом состоянии, сказал в эфире «России 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас сейчас оснащенных коек порядка 1400, и только 83 из них заняты. И всего четверо тяжелых больных. У нас сейчас все под контролем. Большие и серьезные мероприятия по изоляции нужны, чтобы не допустить, чтобы койки, которые мы сейчас готовим, были заняты», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор пожелал, чтобы среди заразившихся не было людей старшего поколения. Пожилые жители и люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска, поэтому для них важная максимальная изоляция. Молодые тоже болеют, но у них часто болезнь проходит без симптомов или последствий.

Сейчас перед властями стоит задача подготовиться к худшему, но не допустить его. В регионе специально подготавливают инфекционные койки. Губернатор Подмосковья лично проверил инфекционный центр в Звенигороде, где будет около 600 коек, оснащенных всем необходимым.

Это не просто койка — это кислород, ИВЛ, КТ, средства защиты врачей. Мы сейчас инспектировали здесь, и за последние три недели строители совершили небольшое чудо — работали круглосуточно, чтобы здесь было все по требованиям: и отдельная вентиляция, изолированные боксы — словом, то, что позволяет сегодня лечить и в тяжелой стадии болезни, и в средней, и в легкой Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Медучреждение в Звенигороде откроют уже 7 апреля. Всего таких инфекционных коек будет к концу месяца в регионе уже пять тысяч. Специалисты проделали большую работу. В подготовке помогает и федеральное правительство.

«Деньги на дорогостоящее оборудование получаем дополнительно. Своевременные поставки сейчас — большая проблема, и это вызов нашей промышленности. Чтобы все, что связано с централизованной подачей кислорода, наши ИВЛ вовремя оснастить. Готовимся, дай Бог, чтобы эти койки всегда были пусты», — подчеркнул Воробьев.

Сейчас подмосковные врачи помогают справиться с коронавирусом 211 пациентам. Вылечить удалось 17 человек. Летальным исходом закончились два случая заболевания COVID-19.