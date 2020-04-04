Жизни четырех пострадавших при обрушении в Орехово-Зуеве ничего не угрожает

В результате взрыва газовой колонки различные травмы получили шесть человек. Четырех пострадавших доставили в центральную больницу. Сейчас за состоянием здоровья жителей наблюдают врачи. Жизням этих пациентов ничего не угрожает.

«После взрыва дома поступили четыре человека из подъездов. Я посетил одного пациента, он готовится на транспортировку в Москву, в МОНИКИ», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев после посещения больницы.

Он отметил, что медикам удалось стабилизировать состояние мужчины, сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Еще двум сделали операции. Сегодня они будут отправлены в МОНИКИ или вертолетом, или землей. <…> В операционную не заходили. В реанимации лежит парень, у него переломаны ноги и грудная клетка повреждена, но жизни ничего не угрожает», — подчеркнул Воробьев.

По словам губернатора, врачи все необходимые мероприятия уже провели и все четверо пострадавших будут жить. Никаких угроз для их здоровья не существует.

«Сейчас главная задача — дождаться, пока закончат спасатели. Думаю, у них шесть часов займет до полного разбора завалов», — заключил он.

Перед поездкой в больницу губернатор пообщался с жильцами обрушившегося дома. Он пообещал ответить на все вопросы людей. Кроме того, он поручил главе муниципалитета разместить всех пострадавших в местах временного пребывания. «Ни в коем случае — никаких раскладушек. Расселяем по комнатам и гостиницам», — подчеркнул Воробьев.

Взрыв газовой колонки произошел днем 4 апреля на третьем этаже жилого дома на улице Гагарина. В результате обрушился подъезд с с третьего по пятый этаж. Под завалами погиб один человек. Спасатели эвакуировали из дома всех жильцов. Подмосковные следователи и прокуроры уже подключились к проверке на месте взрыва.