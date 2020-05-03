Губернатор Подмосковья предложил нарушителям самоизоляции поработать на скорую помощь

Не все жители Московской области добросовестно соблюдают режим самоизоляции. Таким нарушителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил поработать в скорой помощи.

Глава региона отметил, что необходимо сделать так, чтобы дискотеки в микрорайонах или посиделки с друзьями на шашлыках стали восприниматься дурным тоном.

«Пусть те ребята, у которых избыточное количество энергии, обращаются к нам, мы отправим их работать на скорую помощь, транспортировать больных в стационары. Потому что у нас [есть] огромное количество машин скорой помощи, но часто „выпадает“ водитель, или фельдшер, или врач, и тогда машина просто пустует», — предложил губернатор в программе «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

Режим самоизоляции ввели в Подмосковье в конце марта для борьбы с распространением коронавируса. Жителям можно выходить из дома только в магазин, аптеку, для выноса мусора или прогулки с собакой. Перед поездкой на личном или общественном транспорте необходимо получить цифровой пропуск.

Начиная с 12 мая жителям нельзя будет находится на улице или в транспорте без медицинской маски. Постановление о масочном режиме подписал губернатор Андрей Воробьев. При этом антимонопольная служба и прокуратура будут следить за ценами на маски в аптеках и магазинах.