Губернатор Подмосковья поздравил верующих с Пасхой
«Христос воскресе! Поздравляю всех христиан со Светлой Пасхой! Это день победы Христа, а вместе с ним и каждого человека над смертью и злом. Пусть в вашей жизни, в вашей семье будет как можно больше добра и любви», — пожелал губернатор в Instagram.
В этом году Светлое Христово Воскресение пришлось на 19 апреля. В отличие от предыдущих годов, торжество проходит в необычном формате из-за пандемии коронавируса. В целях безопасности богослужения решили провести без участия прихожан, а патриарх Кирилл призвал всех православных провести торжественный день дома и не посещать храмы.
Президент России Владимир Путин уже поздравил всех верующих с праздником. Лидер страны напомнил и о вынужденных ограничениях, но заверил, что власти держат ситуацию под контролем и работают на опережение.