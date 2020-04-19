Губернатор Подмосковья поздравил верующих с Пасхой

Светлый праздник Пасхи отмечают сегодня все православные христиане. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с этим торжеством и пожелал любви и добра.

«Христос воскресе! Поздравляю всех христиан со Светлой Пасхой! Это день победы Христа, а вместе с ним и каждого человека над смертью и злом. Пусть в вашей жизни, в вашей семье будет как можно больше добра и любви», — пожелал губернатор в Instagram.

В этом году Светлое Христово Воскресение пришлось на 19 апреля. В отличие от предыдущих годов, торжество проходит в необычном формате из-за пандемии коронавируса. В целях безопасности богослужения решили провести без участия прихожан, а патриарх Кирилл призвал всех православных провести торжественный день дома и не посещать храмы.

Президент России Владимир Путин уже поздравил всех верующих с праздником. Лидер страны напомнил и о вынужденных ограничениях, но заверил, что власти держат ситуацию под контролем и работают на опережение.