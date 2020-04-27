Губернатор Подмосковья назвал нужным пропускной режим во время майских праздников

Каждый день медики выявляют сотни новых случаев заболевания COVID-19 в Подмосковье. Власти продолжают активно принимать меры по борьбе с пандемией. Но необходимость пропускного режима и ограничительных мер пока сохраняется.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что пока ситуация в регионе сложная. Насчитывается уже более 10 тысяч заразившихся коронавирусом.

Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

«Система [здравоохранения] работает, есть свободные койки с кислородом и ИВЛ. Есть лекарства и все необходимое. Это значит, что пациенты, жизнь которых в опасности, получают необходимую помощь. Но расслабляться не имеем права. Поэтому мы решили удвоить число коек. Задействовать все резервы», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава региона пояснил, что где-то специалисты оборудуют новые лечебные корпуса, а где-то перепрофилируют существующие. Это необходимо из-за ежедневной госпитализации новых инфицированных.

Кроме того, губернатор поговорил с врачами, которые отметили, что пандемия сказывается и на психологическом состоянии людей. Некоторые сейчас напуганы, а кто-то паникует и с запредельной осторожностью прислушивается к каждому подозрительному симптому.

«Каждый из нас сегодня следит за своими симптомами. Некоторым — прямо скажем — страшно, когда появляется кашель и, не дай Бог, температура, на которые раньше обращал мало внимания. И это понятно. Поэтому наша задача сейчас — как можно больше людей диагностировать на КТ», — рассказал Воробьев.

После такой проверки сразу понятно, нужно отправлять человека в больницу или нет. Так, только в Красногорске на коронавирус проверили 86 человек, но госпитализация потребовалась всего 24 из них. Кроме того, есть много случаев, когда можно проходить лечение дома.

«Мы будем продолжать эту работу, чтобы оставить койки с кислородом и ИВЛ именно тем, кому это необходимо в первую очередь», — подчеркнул губернатор.

Огромная нагрузка сейчас легла и на фельдшеров скорой помощи. На прошлой неделе были ночи, когда приходилось госпитализировать 700-800 человек с пневмонией. В итоге некоторым жителям приходилось ждать медиков.

В обычное время норматив экстренного вызова составляет всего 20 минут, а неотложки — до двух часов. Во время пандемии в одном городе может не хватать коек, и тогда скорой приходится везти пациента в другой.

Раньше за смену скорая ездила 150 километров, а сейчас за сутки наезжает 600. Плюс увеличились госпитализации. Пациентов принимают 30-40 минут. Поэтому приходится ждать. Прошу прощения у каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать. Так происходит потому, что врачи делают акцент на тех, кто на грани жизни и смерти Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

В регионе продолжают набирать новых врачей и водителей в скорую. 50 человек из «Мострансавто» уже переквалифицировались в водителей скорых.

«Спасибо им, они настоящие мужики. Это опасная работа. Вызывает искреннее уважение, что они берут осознано на себя такой риск. Берегите себя и до связи», — заключил губернатор.

По состоянию на 27 апреля в Подмосковье зафиксировали 9708 случаев заражения коронавирусом. 286 человек вылечились. Умер от COVID-19 в регионе 71 человек.