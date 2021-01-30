Губернатор Подмосковья напомнил жителям об электронной записи на вакцинацию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил местным жителям на своей странице в Instagram, что на вакцинацию от коронавируса есть электронная запись.

Он уточнил, что что эта услуга появилась по поручение президента Владимира Путина. Воробьев рассказал, что ею уже успели воспользоваться около 30 тысяч жителей Московской области. А всего прошли вакцинацию около 80 тысяч человек.

Также губернатор выложил ссылку, по которой можно записаться на вакцинацию и уточнил, что для записи нужен номер полиса. Кроме того, рассказал Воробьев, записаться можно в МФЦ, либо по телефону горячей линии 122.

В конце он пожелал жителям Подмосковья крепкого здоровья. Кроме того, в посте есть видоинструкция по электронной записи.

Заместитель главы администрации городского округа Подольск по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников призвал жителей Подольска как можно скорее сделать прививку от коронавируса, чтобы успеть до начала третьей волны пандемии.

Он разъяснил, что заразиться от вакцины невозможно, хотя некоторое ухудшение самочувствия возможно. Это говорит о том, что идет формирование иммунитета, который потом даже в случае заболевания ковидом позволит избежать тяжелого течения болезни, инвалидности и смерти.