Общество 30 июня 2023, 01:04 Губернатор Петербурга рассказал, что будет с активами Пригожина Губернатор Петербурга Беглов: в изъятии активов Пригожина нет нужды, если они законны РИА «Новости»

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не нашел причины для изъятия активов, принадлежащих руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, если их деятельность осуществляется на законных основаниях. Об этом он заявил в эфире телеканала «78».

«Собственник есть собственник, мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконно, пусть разбираются правоохранительные органы», — сказал Беглов.

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Так губернатор Петербурга ответил на вопрос журналиста о том, что произойдет в городе со «со структурами человека, который устроил мятеж», станут ли их изымать или выдворять из региона.

Беглов объяснил, что между городскими властями и организатором мятежа был конфликт. Так называемые «алчные дельцы» и «грязные бизнесмены» хотели взять под свое управление все отрасли городского хозяйства.

«Там, куда „заходил“ этот грязный бизнес, городу приходилось несладко», — сказал губернатор.

Ранее в микроавтобусе Citroen Jumper на Васильевском острове Петербурга нашли шесть миллионов рублей. Машина стояла на парковке отеля бизнесмена Евгения Пригожина River Palace. До этого была найдена другая машина с четырьмя миллиардами рублей рядом с отелем «Дворец Трезини», где находится офис Пригожина. Сам глава ЧВК «Вагнер» отмечал, что найденные средства были предназначены для выплат «вагнеровцам» и их семьям.