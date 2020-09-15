Губернатор Петербурга пообещал частным театрам субсидии

По данным издания, субсидии получат 25 проектов НКО и 23 театра. Средства должны поступить к открытию театрального сезона. Размер субсидии — 760 миллионов рублей.

«Во время пандемии, когда все театральные площадки были закрыты, частные творческие организации пострадали больше всего», — напомнил Беглов, обозначив, что власти обязаны им помочь.