Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров в жилых домах. Но есть нюанс

Сам закон вступит в силу с 1 января 2021 года. За это время весь резонанс вокруг этого документа должна скорректировать рабочая группа. Ее создали по инициативе губернатора Александра Беглова и спикера Законодательного собрания города Вячеслава Макарова.

Глава Северной столицы отметил, что сейчас на одной чаше весов находится спокойствие жителей, которые не хотят слышать шум за окнами по ночам. На другой — интересы предпринимателей, которые не доставляют жильцам дома беспокойства, но также пострадают от этого закона.

«К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно», — заявил Беглов. Он отметил, что до 1 января 2021 года рабочая группа должна найти компромиссное решение, которое устроит и владельцев баров и жителей.

Законопроект о запрете продажи алкоголя на предприятиях общепита площадью менее 50 квадратных метров в минувшую среду принял городской парламент. Против этой инициативы выступили владельцы баров, которые заявили, что это решение полностью убьет их бизнес, который и так пострадал во время введенных из-за коронавируса ограничений.

Бары и рестораны Санкт-Петербурга откроются только 27 июля. Сейчас там работают только летние террасы, которым разрешили принимать посетителей с 29 июня. Разрешение на открытие веранды в городе можно получить по упрощенной схеме — за пять дней. Из 1,2 тысячи поданных обращений власти города удовлетворили половину.