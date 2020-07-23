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    23 июля 2020, 17:06

    Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров в жилых домах. Но есть нюанс

    Анатолий Минкин

    Владельцы маленьких баров Санкт-Петербурга получили небольшой шанс на сохранение своего бизнеса. Несмотря на то, что губернатор Александр Беглов подписал указ о запрете продажи алкоголя в ресторанах, барах и кафе, расположенных в жилых домах, закон будут корректировать. Как сообщила пресс-служба Смольного, этим займется специальная рабочая группа.
    Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров в жилых домах. Но есть нюанс

    Сам закон вступит в силу с 1 января 2021 года. За это время весь резонанс вокруг этого документа должна скорректировать рабочая группа. Ее создали по инициативе губернатора Александра Беглова и спикера Законодательного собрания города Вячеслава Макарова.

    Глава Северной столицы отметил, что сейчас на одной чаше весов находится спокойствие жителей, которые не хотят слышать шум за окнами по ночам. На другой — интересы предпринимателей, которые не доставляют жильцам дома беспокойства, но также пострадают от этого закона.

    «К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно», — заявил Беглов. Он отметил, что до 1 января 2021 года рабочая группа должна найти компромиссное решение, которое устроит и владельцев баров и жителей.

    Законопроект о запрете продажи алкоголя на предприятиях общепита площадью менее 50 квадратных метров в минувшую среду принял городской парламент. Против этой инициативы выступили владельцы баров, которые заявили, что это решение полностью убьет их бизнес, который и так пострадал во время введенных из-за коронавируса ограничений.

    Бары и рестораны Санкт-Петербурга откроются только 27 июля. Сейчас там работают только летние террасы, которым разрешили принимать посетителей с 29 июня. Разрешение на открытие веранды в городе можно получить по упрощенной схеме — за пять дней. Из 1,2 тысячи поданных обращений власти города удовлетворили половину.

    Новости SMI.FM