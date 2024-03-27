Общество 27 марта 2024, 13:42 Губернатор Петербурга Беглов сообщил о планах отреставрировать здания на Невском проспекте за 4 года

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах начать масштабную реставрацию Невского проспекта. Власти намерены отремонтировать 85 зданий в центре города. Об этом написал сайт kp.ru.

Специалисты уделят особое внимание ремонту крыш и фасадов старинных домов. В реставрации будут задействованы Жилищный комитет города, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Комитет по градостроительству и архитектуре.

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Реконструкцию планируется провести за четыре года.