Общество 21 декабря 2023, 19:03 Губернатор Петербурга Беглов назвал триллионный бюджет главным достижением правительства в уходящем году

Читать 360tv в

Доходы бюджета Санкт-Петербурга за 11 месяцев 2023 года превысили один триллион рублей. Это стало главным достижением правительства города в уходящем году, сообщил губернатор Александр Беглов сайту vecherka-spb.ru.

По его словам, властям необходимо было преодолеть усиление западных санкций, разорванные цепочки поставок и другие негативные факторы. Удержать такую цифру в доходах бюджета было сложно, но правительство с задачей успешно справилось.

Реклама

В следующем году власти Петербурга планируют ликвидировать накопленный дефицит школ и детских садов, ввести рекордное число соцобъектов и закупить оборудование для медучреждений, сообщил «Петербургский дневник».