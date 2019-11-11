Губернатор Пермской области объяснил срыв строительства зоопарка

Свое заявление Решетников сделал 11 ноября на встрече со студентами Пермского политехнического университета. По его словам, проект не удался из-за ошибок при проектировании объекта.

«Взяли проект [зоопарка], перенесли его с одного участка на другой, не сделав нормальных геологических изысканий. В результате мы в глинистых переувлажненных почвах делаем фундамент, который нужно делать в песке. Не все технологии были проектировщиками учтены. Сейчас эксперты вновь анализируют проектную документацию. Минстрой [Пермского края], очевидно, завяз там надолго», — сказал Решетников.

Он уточнил, что из-за «некачественно проведенных работ» подрядчику необходимо выплатить 600 миллионов рублей.

Компания «РЖДстрой» планирует построить новый зоопарк общей площадью 25 га в Индустриальном районе города Перми. Для реализации проекта требуется 4,9 миллиарда рублей. Ожидалось, что первую очередь зоопарка сдадут в сентябре 2019 года.