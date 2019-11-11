  • Губернатор Пермской области объяснил срыв строительства зоопарка

    11 ноября 2019, 17:27

    Ольга Ситникова

    Губернатор Пермского края Максим Решетников назвал причины, по которым сорвались сроки строительства зоопарка, сообщил сайт Ura.ru.

    Свое заявление Решетников сделал 11 ноября на встрече со студентами Пермского политехнического университета. По его словам, проект не удался из-за ошибок при проектировании объекта.

    «Взяли проект [зоопарка], перенесли его с одного участка на другой, не сделав нормальных геологических изысканий. В результате мы в глинистых переувлажненных почвах делаем фундамент, который нужно делать в песке. Не все технологии были проектировщиками учтены. Сейчас эксперты вновь анализируют проектную документацию. Минстрой [Пермского края], очевидно, завяз там надолго», — сказал Решетников.

    Он уточнил, что из-за «некачественно проведенных работ» подрядчику необходимо выплатить 600 миллионов рублей.

    Компания «РЖДстрой» планирует построить новый зоопарк общей площадью 25 га в Индустриальном районе города Перми. Для реализации проекта требуется 4,9 миллиарда рублей. Ожидалось, что первую очередь зоопарка сдадут в сентябре 2019 года.