Губернатор Пензенской области призвал разобраться в причинах провала авто в кипяток

Столичный СК займется расследованием провала машины в кипяток в Пензе Подробнее

«Почему, когда пошла подпитка горячей воды и в компании это видели, не приняли меры? Почему стали традиционно ждать, где прорвет? У меня вопрос — почему мы температуру теплоносителя, как только пошла подпитка воды, не снижаем, не повышаем давление, чтобы найти прорыв?» — задал вопросы глава региона.

Он распорядился создать рабочую группу, которая займется обследованием потенциально опасных участков городских коммуникаций. Ее возглавит зампред областного правительства Дмитрий Семенов.

По данным информагентства, в минувший понедельник отечественная легковушка LADA Largus провалилась в яму с кипятком. Двое мужчин, находившиеся на тот момент в салоне авто, погибли.