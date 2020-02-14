Губернатор Оренбургской области пожелал каждой семье войны. Как неловко

Старт Года памяти и славы в Оренбургской области получился смазанным. Все из-за неаккуратных слов главы региона Дениса Паслера. На праздничном концерте он оговорился и пожелал россиянам войны.

Видео торжественной речи опубликовал YouTube-канал «Эхо Москвы в Оренбурге». Сначала гостям показали презентацию, посвященную фактам войны. В видео закралось несколько ошибок. Там появилась дата «40 августа 1941 года», а слово «пенициллин» написали с ошибкой.

Источник фото: YouTube

После этого на сцену вышел Паслер.

«Нам хотелось бы, чтобы каждую семью затронула война», — заявил губернатор.

В правительстве Оренбургской области прокомментировали случившееся. Там заявили, что на концерте показали черновую версию ролика. По словам представителей власти, видео готовила пресс-служба губернатора без выделения дополнительных средств на это. В правительстве извинились за допущенные ошибки и пообещали исправить их в ближайшее время. Высказывание губернатора осталось без комментариев.

На концерте присутствовали более 3,5 тысячи человек. Среди них были труженики тыла, ветераны, дети войны, чиновники, журналисты, общественные деятели, представители церкви и жители Оренбурга.

Ранее большой скандал с поздравлением блокадников произошел в Керчи. Глава Керченского городского совета Мая Хужина вместе с другими чиновницами поздравила пенсионеров с днем снятия блокады Ленинграда. Хужина опубликовала фото с блокадницей. На снимке чиновницы были в шубах, а пенсионерка держала скромный пирог и медаль. Общественность остро отреагировала на публикацию. В итоге Хужину уволили.