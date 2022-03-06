Губернатор опроверг слухи об обстреле Белгорода

Информация в Сети об обстреле расположенного рядом с украинской границей Белгорода не соответствуют реальному положению дел. Об этом на Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что минувшая ночь в городе прошла спокойно, за исключением некого «хлопка» на одной из улиц.

«Понимаем, что это никакой не обстрел. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Повреждена обшивка одного из жилых домов, мэр и аварийные службы выехали на место, все спокойно», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что расследованием произошедшего занимаются правоохранительные органы.

Жители Белгорода вечером 5 марта увидели яркую вспышку, за которой последовал громкий хлопок. Мэр города Антон Иванов успокоил белгородцев и пообещал лично проконтролировать ремонт повреждений.