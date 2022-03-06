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    06 марта 2022, 10:06

    Губернатор опроверг слухи об обстреле Белгорода

    Губернатор Гладков опроверг слухи об обстреле Белгорода

    Максим Зинкин

    Информация в Сети об обстреле расположенного рядом с украинской границей Белгорода не соответствуют реальному положению дел. Об этом на Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Он отметил, что минувшая ночь в городе прошла спокойно, за исключением некого «хлопка» на одной из улиц.

    «Понимаем, что это никакой не обстрел. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Повреждена обшивка одного из жилых домов, мэр и аварийные службы выехали на место, все спокойно», — написал Гладков.

    Губернатор добавил, что расследованием произошедшего занимаются правоохранительные органы.

    Жители Белгорода вечером 5 марта увидели яркую вспышку, за которой последовал громкий хлопок. Мэр города Антон Иванов успокоил белгородцев и пообещал лично проконтролировать ремонт повреждений.