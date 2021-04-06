Губернатор Омской области объяснил, почему люди уезжают из региона

Глава Омской области Александр Бурков рассказал, что люди покидают регион из-за низкого уровня заработной платы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Люди почему едут (из Омска) — потому что, например, продавщица понимает, что если переедет в Новосибирск, то будет в полтора, а то и в два раза больше получать», — цитирует губернатора ИА НСН.

Он заметил, что люди уезжают в Ханты-Мансийск или Тюмень, поскольку там совершенно иной уровень зарплат. По мнению Буркова, одна из необходимых задач, которая стоит перед региональными властями, — это создание конкурентной среды и новых рабочих мест.