Губернатор Омской области не исключил кадровых перестановок после скандала со скорыми

Губернатор Омской области Александр Бурков не исключил увольнение некоторых сотрудников регионального Минздрава из-за ситуации со скорыми. Тогда машины с пациентами с подозрениями на коронавирус выстроились около ведомства, жалуясь на отсутствие коек в больницах.

Бурков отметил, что кадровые решения возможны не только в отношении главы регионального Минздрава, но и других сотрудников ведомства. Но прежде чем переходить к действиям, стоит провести проверку. Слова губернатора передал 12-й канал.

«Ситуация со скорыми — это было ЧП. Причина — системный сбой в министерстве, во взаимодействии Минздрава со скорой помощью и ковидными стационарами. В результате мы получили такую преступную халатность», — сказал Бурков.

На прошлой неделе врачи скорой помощи сообщили о проблемах госпитализации пациентов из-за нехватки мест в учреждениях. Несколько машин скорой, провозив людей с подозрением на коронавирус по 10–12 часов, отправились к зданию регионального Минздрава. Только тогда жителей госпитализировали, а губернатор поручил провести проверку. В конце октября из-за этого от работы отстранили заместителя министра здравоохранения региона Анастасию Малову.

В Омской области с начала пандемии выявили 16 590 случаев заражения коронавирусом. 11 868 человек выздоровели, 445 скончались.