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    21 января 2022, 16:52

    Губернатор Новосибирской области Травников проверил поставки угля в регионе

    Дарья Морозова

    Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил, достаточно ли угля поставляется в регион. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По его словам, топлива достаточно на предприятиях, в частных домах нет перебоев. Он отметил, что в решении проблемы помогло соглашение с РЖД насчет дополнительных поездов, доставляющих уголь из Кузбасса.

    «Сегодня все необходимые запасы топлива созданы, снабжение жителей области углем стабильное и без перебоев», — заключил Травников.