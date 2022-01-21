Губернатор Новосибирской области Травников проверил поставки угля в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил, достаточно ли угля поставляется в регион. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По его словам, топлива достаточно на предприятиях, в частных домах нет перебоев. Он отметил, что в решении проблемы помогло соглашение с РЖД насчет дополнительных поездов, доставляющих уголь из Кузбасса.

«Сегодня все необходимые запасы топлива созданы, снабжение жителей области углем стабильное и без перебоев», — заключил Травников.